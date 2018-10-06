Felaketle sarsılan Endonezya ilaç bekliyor

Endonezya milletvekilleri, deprem ve tsunami ile büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, dünyaya yardım çağrısında bulundu.

BANU ŞEN - HÜRRİYET / Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi’nin (APA) Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’de bulunan Endonezya milletvekilleri, deprem ve tsunami ile büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Endonezyalı heyet adına Hürriyet’e konuşan Achmad Farial, “Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Binlerce insan evini kaybetti. Binlerce ölü ve yaralı var. İlaca ulaşmakta zorlanıyoruz. Bebek maması temiz su ve çadıra da ihtiyacımız var. Türkiye’ye minnettarız. Ekip ve malzeme göndererek yardımımıza koşan ilk ülkelerden oldu” dedi.