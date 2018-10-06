BM'den Hindistan'a Arakan tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) yasa dışı yollarla Hindistan'a giren ve 2012 yılında tutuklanan 7 Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a sınır dışı edilmesi konusunda açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın 7 Arakanlı Müslüman'ı sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Sözcü Mahecic, "BMMYK, perşembe günü (dün) Hindistan'dan Myanmar'a iade edilen Myanmar uyruklu 7 kişinin emniyet ve güvenliğinden çok büyük endişe duyuyor. BMMYK, bu kişilerin Myanmar'a hangi koşullarda iade edildiğinin açıklığa kavuşturulması hususunda (Hindistan) yetkililerinden açıklama bekliyor." dedi.

Sınır dışı edilen Arakanlı Müslümanlar'ın Myanmar'da hangi bölgeye götürüldüğünü bilmediklerini dile getiren Mahecic, bu kişilerin sığınma başvurularında yasal haklarını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle Hindistanlı yetkilileri de eleştirdi.

Mahecic, Hindistan'ın farklı bölgelerinde BMMYK'ye kayıtlı yaklaşık 18 bin Arakanlı Müslüman sığınmacı ve mülteci olduğunu sözlerine ekledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, savunma avukatı Praşant Bhuşan'ın, Myanmar'da zulme uğramaktan endişe eden 7 Arakanlı Müslüman'ın Hindistan'da kalmasına izin verilmesi yönündeki talebini dün kabul etmemişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR'A ETNİK TEMİZLİK

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlılar'ın topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanlar'ın geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'ın gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.