Avrupa panikte! 2 kolera vakası

Napoli’de, salgın hastalıklarla mücadelede isim yapmış Cotugno Hastanesi'ne kaldırılan anne ve 2 yaşındaki çocuğunda Kolera belirtilerinin görüldüğü doğrulandı.

Napoli yakınlarında bulunan Caserta kentindeki Santobono Pediatri Hastanesi'nden nakledilen göçmen anne ve 2 yaşındaki çocuğunun bir süre önce ülkeleri Bangladeş’i ziyaret ettikleri ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Napoli İl Sağlık Kurumu yetkilileri, Kolera şüphesiyle hastaneye yatırılan anne ve çocuğunun ailesinin de gözetime alındığını ve vakanın kontrol altında tutulduğunu belirterek gerekli analizlerin titizlikle yapıldığını, olumlu sonuç alınana dek karantinanın sürdürüleceğini duyurdu.

Napoli İl Sağlık Kurumu sorumlusu Dr. Carlo Tascini ise, kentte bir Kolera salgını yaşanmadığını epideminin anne ve çocuğu ile ilgili olduğunu belirterek, Napoli hava ve deniz limanlarında yurt dışından gelenler için sağlık önlemleri alındığını da hatırlatarak “Tamamen bireysel bir vaka. Paniğe gerek yok. Hastalar titizlikle inceleniyor ve tedavileri sürüyor” dedi.

İtalya’da Kolera vakası yine Napoli’de 1973 yılında görülmüş ve 12 hasta hayatını kaybetmişti.

Vibrio Cholerae adlı bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna neden olan akut ve şiddetli ishal ile seyreden ölümcül bir hastalık kabul edilen Kolera salgınının yayılma merkezinin, sağlık koşulları zayıf Yemen olduğu Dünya Sağlık Örgütü “WHO” tarafından açıklandı.