Kızıl Ejder masajı bu hale getirdi

Avustralyalı Matthew Raison, tatil için gittiği Bali'de Kızıl Ejder masajı yaptırdı. Masajın ardından sırtında kırmızı izler çıkan adam şoke oldu.

Turizm cenneti Bali'de eşi Candise ile tatil yapan Matthew Raison, rahatlatıcı olabileceğini düşündüğü Kızıl Ejder masajı yaptırmak istedi.

Kızıl Ejder masajını yapan masör, Matthew'ün sırtına bozuk parayla bir tür işlem uyguladı ve bedeninin Kızıl Ejder'e dönüşeceğini söyledi.

Masajdan sonraki gün boynundan kuyruk kemiği sokumuna kadar olan bölgede dev kırmızı şeritler ortaya çıkınca genç adam ne yapacağını şaşırdı.

Matthew'ün sırtındaki kızıl şeritleri fark eden eşi Candise, bu olaya kahkalarla güldüklerini söyledi ve eşinin üç yıldır sırt ağrısı sorunlarından şikayetçi olduğunu belirtti.

Kızıl Ejder masajının ardından ortaya çıkan izler yavaş yavaş kaybolmaya başlayınca genç adamın endişeleri de son buldu.