ABD’de işsizlik, Eylül ayında yüzde 0.2 azaldı

DHA - ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayından işszlikte görülen yüzde 0.2’lik azalma ile işsiz sayısı 270 bin kişi azalarak 6 milyon kişiye geriledi.

İşgücü grupları arasında işsizlik yüzdeleri ise şöyle sıralandı:

- yetişkin kadın işsizliği yüzde 3.3 ve

- beyazların işsizliği yüzde 3.3 azalırken,

- yetişkin erkek işsizliği yüzde 3.4’te,

- genç işsizliği yüzde 12.8’de,

- siyahların işsizliği yüzde 6.0’da,

- Asyalı işsizliği yüzde 3.5’te kalarak büyük bir değişim göstermedi.

İşgücüne katılım oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 62.7’de sabit kaldı.