Interpol Başkanı Hongwei Meng'in kim olduğu, 29 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınmadığına yönelik basında çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu.

Kasım 2016'dan beri Interpol Başkanı olarak görev yapan Hongwei Meng, bu görevi üstlenen ilk Çinli olarak biliniyor. Peki, İnterpol Başkanı Hongwei Meng kimdir? İşte, Hongwei Meng hakkında merak edilen detaylar...



1953 yılında Çin'de dünyaya gelen Hongwei Meng, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) şu anki başkanıdır. Peking Üniversitesi'nden mezun olan Meng, 1972'de siyasete girdi.

Ülkesinde Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Çin Sahil Güvenlik Müdürü olarak görev yapan Meng, 18 Mart 2013 tarihinde Çin Devlet Okyanus İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. 10 Kasım 2016'da INTERPOL başkanı olarak seçildi.