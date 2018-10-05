Nobel Barış Ödülü’nü kazanan iki isimden biri Kongolu doktor Denis Mukwege oldu.

Hayatını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki cinsel şiddet kurbanlarına yardıma adayan Denis Mukwege, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Denis Mukwege kimdir?

Jinekolog alanında uzmanlaşan Denis Mukwege, 1 Mart 1955 tarihinde dünyaya geldi. Aynı zamanda Bukavu'da Panzi Hastanesini kurucusu olan Kongolu doktor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki cinsel şiddet kurbanlarına yardıma adamasıyla tanınıyor. . "Cinsel şiddetin savaş ve silahlı çatışma silahı olarak kullanılmasına son verme çabaları" amacı altında yaptığı çalışmalar nedeniyle 2018 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.