Abbas Hamas'a ültimatom verdi

KUDÜS (ANKA) - Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas’ın Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas’a “dört hafta içinde Gazze’nin kontrolünü kendilerine devretmesi yönünde ültimatom verdiği” bildiriliyor.

Jerusalem Post gazetesine göre, Filistin Yönetimi Başkanlığı’ndan bir yetkili, bir medya kuruluşuna verdiği demeçte, Mahmut Abbas’ın Hamas’a “Gazze Şeridi’nin tam kontrolünü ayın sonuna kadar Filistin Yönetimi’ne devret veya sonuçlarına katlan” dediğini söyledi.

-“TÜM FONLARI DURDURMAKLA TEHDİT ETTİ”-

Hamas liderliği ve üst düzey Filistin Yönetimi yetkililerinin Kahire’de pek bir sonuç vermeyen bir tur görüşmeler tamamladıkları belirtildiğine dikkat çeken JPost, “Abbas’ın Hamas’ın talebini reddetmesi halinde Gazze’ye tüm fonları durdurmakla tehdit ettiği ifade ediliyor” dedi.

Gazete ayrıca “Hamas yetkilisi Mahmut El Zahar, geçen hafta Abbas’ın Hamas memurmarına maaş transferlerini durdurmak dahil örgüte karşı ciddi önlemler almayı planladığını iddia etti” derken maaş transferlerinin uzun bir süre bir ültimatom kozu olduğunun bilindiğini yazdı.

Haberde, Filistin Yönetimi ile Hamas’ın son aylarda Mısır’ın arabuluculuğu ile bir uzlaşıya varmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.