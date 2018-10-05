Uçakta ilginç olay: Polis geldi ve...

İngiltere'de Naples'dan Liverpool'a giden uçak ilginç anlara sahne oldu. Yolculardan biri, başka bir kadın yolcuyu kabin ekibine şikayet etti. Şikayet edilen kadın yolcu, uçağın tuvaletinde sigara içiyordu.

Uçak indiğinde kabin ekibi hiçbir yolcunun ayağa kalkmasına izin vermedi ve kısa bir süre sonra iki polis memuru uçağın içine girdi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde kadın yolcu iki polisin eşliğinde uçaktan dışarı çıkarılıyor.

Kadının dışarı çıkarılmasının ardından kaptan pilot "Tüm yolculara sabırlı davrandıkları için teşekkür ederiz. Yolcu tuvalette sigara içerek bütün uçağı tehlikeye soktu." anonsunda bulundu.

Görgü tanıklarından biri 'Kadını gördüğümde titreyerek tuvalete doğru koşuyordu. Tuvaletin kapısını bir anda yumruklamaya başladı. Hasta olduğunu düşünüyordum" dedi.

Polis olayla ilgili, "30'lu yaşlarında bir kadın uçaktan polis eşliğinde indirildi. Tutuklanmadı sözlü olarak uyarıldı." açıklamasında bulundu.