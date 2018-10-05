Avusturya'da binler faşizmi protesto etti

DW – AB ülkelerinden Avusturya'da binlerce kişi, sağ muhafazakar hükümete karşı protesto gösterisi yaptı. Başkent Viyana’da başbakanlığın önünde toplanan göstericiler, ırkçılığı ve sosyal yardımların azaltılmasını protesto etti.

Viyana’da başbakanlık önünde gerçekleşen gösteride demokrasisinin tehlikede olduğuna işaret eden sloganlar kullanıldı.

Bu arada, protesto gösterisinin merkezinde geçen Aralık ayında Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz tarafından oluşturulan koalisyonun ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi üyesi İçişleri Bakanı Herbert Kickl'in bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Avusturya İçişleri Bakanı'nın sözcüsünün kısa süre önce polis teşkilatına bir takım medya organlarının isimlerinin yer aldığı bir e-posta gönderdiği ortaya çıktığı anımsatılırken, Herbert Kickl'in göç politikasıyla ilgili tartışmalı söylemlerinden dolayı da eleştirildiği ifade ediliyor.

Bakan kısa süre önce, ‘Akdeniz'de kurtarılan mültecilerin korunmaya değer olup olmadıklarının gemide incelenmesinden’ yana çıkmıştı. Kickl Temmuz ayında da, insan kaçakçılarına fırsat vermemek için iltica başvurularının Avrupa Birliği dışında değerlendirilmesini önermişti” denildi.