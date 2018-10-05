Rusya ve Hindistan S-400 anlaşmasını imzaladı

Rusya ve Hindistan, ABD'nin Yeni Delhi'ye yönelik yaptırım tehditlerine karşın beklenen S-400 anlaşmasını imzaladı.

İmzalanması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan ziyaretine denk getirilen ve 5.4 milyar dolar değerinde olduğu söylenen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.

ABD, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi alması halinde Hindistan'ı, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) üzerinden cezalandırmakla tehdit ediyordu.