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5 Ekim 2018 10:58
'Trump uçağa tuvalet kağıdıyla bindi'
Donald Trump'ın uçak önündeki fotoğrafı olay yarattı...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Air One Force uçağı önündeki görüntüleri olay yarattı.
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