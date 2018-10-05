5 Ekim 2018 10:58

'Trump uçağa tuvalet kağıdıyla bindi'

'Trump uçağa tuvalet kağıdıyla bindi'
Donald Trump'ın uçak önündeki fotoğrafı olay yarattı...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Air One Force uçağı önündeki görüntüleri olay yarattı.

 

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