ABD'de yargıç protestosu: 300 gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Yargıç Brett Kavanaugh'ı protesto eden çoğu kadın 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Başkent Washington'da Perşembe günü, çoğunluğu kadın binlerce kişi, Yargıç Kavanaugh'un şu anki görev yeri olan Temyiz Mahkemesi önünde toplanarak ABD Yüksek Mahkemesi'ne yürüdü. Protestocular Senato binasına da girerek "Kavanaugh gitmeli" sloganları attı.

Polis, senatör ofislerinin bulunduğu binada oturma eylemi yapan göstericilere müdahale etti. Aralarında komedyen Amy Schumer ve manken Emily Ratajkowski'nin de bulunduğu 302 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

ABD Senatosu'nun bugün yapacağı oylamada Kavanaugh'ın üyeliğine onay vermesi bekleniyor.