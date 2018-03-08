Yahudi karşıtı dondurmaya soruşturma

Rusya'nın Tataristan bölgesinde "Zavallı Yahudiler" ismi verilen dondurmanın satışa çıkması ülkede tartışmalara yol açtı. Yahudi topluluğunun tepki gösterdiği dondurma, Rus Slavitsa firması tarafından geçen ay piyasaya sürüldü.

İsrail bayrağı desenli ambalajının üstünde Rusça “Zavallı Yahudiler” yazısı yer alan dondurma hakkında şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Şirket, daha önce de dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın adını taşıyan, ambalajında Afrikalı bir çocuk resmi yer alan dondurma üretmişti.