Avusturya 'rabia' ve 'bozkurt' işaretini yasaklamaya hazırlanıyor

Avusturya'da 'siyasal İslam'la mücadele' kapsamında yurtdışı kökenli imamların sınır dışı edilmesi, bazı camilerin ve Müslüman derneklerin kapatılması yönünde geçen aylarda alınan kararlarla tepkilere neden olan Sebastian Kurz’un başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, aralarında rabia, bozkurt ve zafer işaretlerinin de bulunduğu bir dizi politik içerikli el işaretini yasaklamayı hedefliyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) lideri Başbakan Kurz ve ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache, "dini sembollere karşı olmadıklarını, sadece ülkenin değerlerine aykırı olan sembolleri yasaklayacaklarını" açıklarken, yasağın 1 Mart 2019’dan itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Hitler selamı ve diğer Nazi sembollerini kullanmanın da yasak olduğu ülkede, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide’yi çağrıştıracak el işaretlerinin yanı sıra, 'rabia işareti' ve ülkücülerin kullandığı 'bozkurt işareti' ile PKK sempatizanlarının sıkça yaptığı 'zafer işareti' de yasaklı radikal semboller listesinde yer alacak.

Söz konusu işaretlerin sadece kamuya açık alanlarda, örneğin gösterilerde değil, aynı zamanda cami ve kapalı mekanlarda da yasaklanacağı ifade ediliyor. Planlanan yasaya göre, işaretleri yapanlar 4 bin Euro para cezası ödeyecek. Suçun ikinci kez tekrarlanması halinde para cezası 10 bin Euro’ya kadar çıkacak.

Avusturya hükümeti, geçen Mayıs ayında kamusal alanda tüm vücudu ya da yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin giyilmesi yasaklamıştı. Yasağı ihlal edenlere, 1 Ekim’den bu yana 150 Euro para cezası uygulanıyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in kamusal alanda dağıtılmasına da yasak getirildi. Koalisyon hükümeti, "siyasal ve radikal İslam'a karşı önlemler" kapsamında geçtiğimiz Haziran ayında Diyanet’le bağlantılı 60 imam ve ailelerini sınırdışı etme kararı almıştı. Ayrıca biri Türklere ait yedi caminin faaliyetlerinin durdurulmasına da karar verilmişti.

Avusturya’da yapılan yorumlarda, rabia, bozkurt ve zafer işaretlerine yasakların uygulanmasının zor olacağı, Müslümanlar’a yönelik sert kararlar alan hükümetin daha çok siyasi bir mesaj vermeyi hedeflediği savunuluyor. Uygulamanın ifade özgürlüğüyle çelişebileceğine dikkat çekilirken, örneğin zafer işaretinin sadece PKK sempatizanları tarafından değil, spor karşılaşmalarında da kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca yurtdışından gelen bir siyasetçinin söz konusu işaretlerden birini yapması durumunda ne olacağı da tartışılıyor.

Erdoğan, Almanya’da 'rabia' işareti yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Almanya ziyareti esnasında 'rabia' işareti yapmıştı. Erdoğan’ın, Perşembe günü Berlin’e geldikten sonra, kalacağı otelin yakınında kendisini bekleyenleri bu şekilde selamlaması, Alman medyasında "Almanya’da yasaklı bir örgütün işaretini yaptı" iddialarına neden oldu. Rabia işaretinini “provokasyon” olarak tanımlayan ülkenin en çok gazetesi Bild,bu selamlamanın Batı değerlerine ve demokrasiye karşı olduğunu yazdı.

Rabia işareti Almanya’da “Müslüman Kardeşler” adlı örgütün simgesi olarak yorumlanıyor. Yıllık istihbarat raporlarında “radikal Müslüman örgütler” bölümünde yer alan örgüt, yetkililer tarafından "ılımlı ve şiddetten uzak, ancak Almanya ve Batı’ya karşı gerçek hedeflerini gizleyen" bir oluşum olarak değerlendiriliyor. Almanya çapında bin 500 üyesi olduğu tahmin edilen örgütün çalışmaları ve dernekleri herhangi bir yasak kapsamında değerlendirilmiyor.