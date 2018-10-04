ABD bu defa Çin'i suçladı!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün Washington merkezli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin Halk Cumhuriyeti'ne yüklendi.

Pekin'in 6 Kasım'da gerçekleşecek Kongre seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu iddia eden Pence, "Çin Amerikan demokrasisine burnunu sokuyor" dedi.

Çin'in, ticaret politikasından rahatsızlık duyduğu Trump yönetimini ve Cumhuriyetçi Parti'yi hedef alan girişimlerde bulunduğunu belirten Pence, söz konusu müdahaleyi, "kapsamlı ve koordineli bir şekilde başkana dönük desteğe, ajandamıza ve ulusumuzun en el üstünde tutulan ideallerine karşı bir kampanya" olarak tanımladı.

Pence, Çin'in "Amerikalıların Çin'in izlediği politikalar hakkındaki algısını değiştirmek için gizli aktörleri, paravan grupları ve propaganda merkezlerini harekete geçirdiğini" ve özellikle Trump'a desteğin güçlü olduğu eyaletlere zarar verecek şekilde ek gümrük yaptırımları uyguladığını öne sürdü.

'RUSYA'NIN YAPTIĞI ÇİN'İN YANINDA DEVEDE KULAK'

Pence, Demokrat Parti çevrelerinin Trump'ın Rus istihbaratı tarafından desteklendiği yönündeki iddialarına da değinerek, "İstihbarat topluluğumuzun kıdemli üyelerinden biri yakın zamanda bana, Rusların yaptığının Çinlilerin tüm ülkede yaptıklarının yanında devede kulak kaldığını söyledi" açıklamasında bulundu.

Trump'ın, Çinli şirketlerin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermediği suçlamasını destekleyen Pence, "Pekin Amerikan fikri mülkiyetini çalmaktan vazgeçene ve teknoloji transferi dayatma çapulculuğunu durdurana kadar önlem almaya devam edeceğiz" dedi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'Nİ DE GÜNDEME GETİRDİ

Güney Çin Denizi'nde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan tehlikeli karşı karşıya gelişe de değinen ABD Başkan Yardımcısı Pence, Çin donanmasını Decatur adlı ABD destroyerini "pervasızca taciz" etmekle suçladı.

Pence, Güney Çin Denizi'nde seyir özgürlüğü operasyonları yürüten Decatur'un, çarpışma tehlikesi yaratacak şekilde Çin donanmasına bağlı gemiler tarafından sıkıştırıldığını ve çarpışmadan kaçınmak için hızlı bir şekilde manevra yapmak zorunda kaldığını söyledi.

"ABD Donanması uluslararası hukukun izin verdiği ve ulusal çıkarların talep ettiği her yerde uçuşa, seyire ve faaliyete devam edecek" diyen Pence, "Kışkırtmaya gelmeyeceğiz. Geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.