4 Ekim 2018 14:08

Gazprom, Türk Akımı için tarih verdi

Gazprom, Türk Akımı için tarih verdi
Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçecek kısmının inşaatının 2 ay sonra tamamlanmış olacağını duyurdu.
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