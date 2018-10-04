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4 Ekim 2018 14:08
Gazprom, Türk Akımı için tarih verdi
Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçecek kısmının inşaatının 2 ay sonra tamamlanmış olacağını duyurdu.
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