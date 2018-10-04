Merkel İsrail'de 'iki devlet' dedi

KUDÜS(ANKA) - İsrail’i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin İran’ın nükleer silahları elde etmesini önlemek için her şey yapılması gerektiği görüşüne katıldığını söyledi. Merkel, Ortadoğu sorunu için “iki devlet” çözümüne inandığını da belirtti.

Angela Merkel, kendisine onursal doktorluk unvanının verildiği Hayfa Üniversitesi’nde öğrencilere hitap ederken, Almanya ve İsrail’in İran’ın nükleer silahları sağlamasını önlemek için “her şeyin yapılması gerektiği” görüşünü paylaştıklarını ifade etti.

İsrail’e yönelik İran tehdidinin bu ülkenin “Suriye’deki varlığı nedeniyle arttığını” da kaydeden Merkel, İsrail ile görüşlerinin ayrıldığı nokta olarak ise çok taraflı nükleer anlaşmanın İran’ın nükleer silahlarını elde etmesini önlemek için doğru yol olup olmadığı meselesini gösterdi.

Ülkesinin nükleer anlaşmaya desteğini ortaya koyan Angela Merkel, konuşması sırasında Ortadoğu sorunu için “iki devlet” çözümüne olan inancını da dile getirdi.

Jerusalem Post gazetesi, Angela Merkel’in konuşmasını yansıttığı haberinde, Merkel’in 2 günlük ziyaretinin 1 buçuk yıllık bir ertelemeden sonra gerçekleştiğini belirtirken ertelemenin nedeni olarak da iki ülke arasında İsrail’in yerleşimler politikası ve Filistinlilere olan yaklaşımına ilişkin görüş ayrılıklarını gösterdi.(