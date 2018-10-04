Trump cinsel istismarla suçlayan kadınla alay etti

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'ye aday gösterdiği muhafazakâr yargıç Brett Kavanaugh'ı kendisine tecavüz etmeye çalışmakla suçlayan Profesör Christine Blasey Ford'la alay etti. Trump'ın sözleri partisi Cumhuriyetçilerden de tepki çekerken, Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme için yeterli oyu alıp alamayacağı merak ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh’ı kendisine tecavüz etmeye çalışmakla suçlayan Profesör Christine Blasey Ford’la alay etmesi, kendi partisi içinde de eleştirilere neden oldu.

Trump Mississippi’de katıldığı bir mitingde, Profesör Ford’un iddia ettiği taciz olayına dair bazı detayları hatırlamaması ile alay etti. Trump “Ev neredeydi? Hatırlamıyorum. Üst katta mıydı, alt katta mıydı hatırlamıyorum. Ama bir bira içmiştim. Tüm hatırladığım bu. Ama bir adamın hayatı paramparça oldu” diyerek Ford’un ifadeleriyle dalga geçti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Cumhuriyetçi senatörler Jeff Flake ve Susan Collins, Trump’ın sözlerine “korkunç” ve “çok yanlış” diyerek tepki gösterdi. Senatör Flake NBC televizyonuna yaptığı açıklamada “Bu tarz sözlerin ne yeri ne de zamanı. Böyle hassas bir konuyu siyasi bir mitingde dile getirmek doğru değil. Hiç doğru değil. Bunu yapmamış olmasını dilerdim” dedi. Senatör Collins de “Başkanın sözleri düpedüz yanlış” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Senato Adalet Komisyonu’nda ifade veren Profesör Blasey Ford, 1982 yılında Kavanaugh’ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve “Belki de kazayla beni öldürebilirdi” demişti. Senato Adalet Komisyonu ardından Yargıç Kavanaugh’ın de ifadesini aldı ve yapılan oylamada Cumhuriyetçilerin oylarıyla Kavanaugh’ın Yüksek Mahkeme adaylığı onaylandı.

Kavanaugh’ın adaylığının bu hafta Senato’da da oylanması bekleniyor ancak oylama gecikebilir. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da iddialarla ilgili soruşturma yürütüyor. Kavanaugh’ın adaylığı kabul edilirse, ABD Yüksek Mahkemesi’ndeki denge muhafazakârlar lehine değişecek.