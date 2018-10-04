İngilizlerden Türkiye uyarısı: Sakın...

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yurt dışına giden ve orada yaşayan vatandaşları için hazırladığı sayfalarda skandal bir uyarıya imza attı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'den tarihi eser almayın, bunları satın alırsanız 5-12 yıl hapis cezası alabilirsiniz" ifadesi yer aldı.

Tarihi öneme sahip eser ve parçaları geçmişte parça parça kaçıran Avrupa’dan skandal bir açıklama geldi... İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülke dışında bulunan ya da başka ülkelere tatile gitmeyi düşünen vatandaşları için hazırladığı internet sayfasında skandal bir ifadeye yer verdi. Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı metinde, Türkiye’ye gidecek olan İngiliz turistlere akıllara durgunluk veren bir uyarıda bulunuluyor.

İnternet sitesinde yer alan uyarıda, Türkiye’den hatıra eşya olarak tarihi eser satın alınmaması gerektiği aktarıldı. Uyarı metninde, “Tarihi eser bulundurulması, satın alınması ve ticareti yasalara aykırıdır. Para cezasının yanı sıra 5-12 yıl hapis cezası almanıza neden olur. Bazı yerel pazarlarda ve antikacılarda bazı tarihi eşyalar bulunabilir. Bunları Türkiye’de alıp-satmak yasaldır. Fakat yurt dışına göndermek ya da götürmek yasaktır” ifadesi kullanıldı.