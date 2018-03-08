Suudi prensin ziyareti için dev bütçe!

İngiltere'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ziyareti için yapılan 1 milyon sterlinlik reklam kampanyası tartışmaya sebep oldu.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyareti sebebiyle İngiltere'de 1 milyon sterlinlik reklam kampanyası düzenlendi.

Londra'da taksilerde, otobüslerde ve reklam panolarında bin Selman'ın afişleri görülürken, afişlerde "Yeni Bir Suudi Arabistan" yazması dikkat çekti.

Kentte yaşayanlar reklam kampanyasına tepki gösterirken, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tartışmaya sebep olduğu biliniyor.

İngiltere'nin Suudi Arabistan'a verdiği destek, özellikle Yemen'de 10 binin üzerinde sivilin Suudi saldırılarında ölmesiyle birlikte yeniden gündeme gelmişti.