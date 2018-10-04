Ermenistan diken üstünde

Başbakan Nikol Paşinyan ile eski yönetimi temsil eden parlamento arasında önceki akşam yeni bir kriz patlak verdi.

NERDUN HACIOĞLU - HÜRRİYET / Başkent Erivan’da binlerce gösterici yine sokaklara dökülerek parlamento binasını abluka altına aldı. Paşinyan, patlak veren siyasi krizden tek çıkış yolunun erken seçim olduğunu ilan ederken parlamento aralık ayında erken seçim önerisini reddetti.

Gerilim salı akşam saatlerinde tırmanışa geçti. Parlamentoda çoğunluk olan Cumhuriyetçi Parti ile Taşnak milletvekilleri meclisin yakında lağvedileceğini hissederek yasa değişikliğine gitti. Bu kararla erken seçime gidilmesinin önü kesildi. Parlamentonun kararını, muhalif partiler tarafından atılmış “devrim karşıtı bir adım” olarak niteleyen Paşinyan, halkı protestoya çağırdı.

PARLAMENTOYA ABLUKA

Binlerce gösterici parlamento binasını kuşatı. Paşinyan’ın diğer partilerle erken seçim pazarlığı ise sonuç vermedi. Parlamento da seçimlerin ancak 2019 Mart ayında yapılabileceğine hükmetti. Bunun üzerine Paşinyan, Müreffeh Ermenistan partisinden altı bakanı görevden alan kararnameyi halkın önünde imzaladı. Şimdi gözler, Fransa’da Charles Aznavour cenaze merasimine katıldıktan sonra Erivan’a dönecek Başbakan’ın son sözünde.