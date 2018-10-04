Vatikan'da çocuk istismarı protestosu

Vatikan’daki 'gençlik' konulu kilise meclisi toplantısının başladığı gün düzenlenen gösteriye, belli dönemlerde papazların istismarına uğramış farklı yaş gruplarından kişiler katıldı.

Katılımcılar ellerinde, 'Af ve özürlere artık yeter. Antonio Provolo Enstitüsü’ndeki kurbanlar için tazminat', 'papalık gizliliğini sonlandırın', 'uluslararası bir soruşturma ve adalet komisyonu kurun', 'daha fazla örtbas edilmesin', 'sıfır toleransı gerçekten uygulayın', 'İtalyan devletinden konuya müdahale etmesini istiyoruz', 'onların 'koruması' altında olduklarını bile bile hangi cesaretle çocuklarınızı kiliseye göndereceksiniz?' ve 'papaz istismarını hemen bitirin' yazılı pankartlar taşıdı.

'VATİKAN'IN SESSİZLİK DUVARINI YIKIN'

Verona’da işitme engellilere yönelik Antonio Provolo Enstitüsünde 1950 ile 1985 yılları arasında istismara uğrayan mağdurların da katıldığı etkinlikte kurbanlar, 'Vatikan’ın sessizlik duvarını yıkın', 'yeter', 'bizler pedofil papazların işitme engelli kurbanlarıyız', 'Verona’da papazlar sağır çocuklara istismarda bulundu', '15 yaşında istismara uğradım', '9 yaşında tecavüze uğradım' ve '(Papazların konuşması resmedilerek) Ama çocukların rızası vardı, herkes susuyordu' yazılı tişörtler giydi.

'BELGELER HÜKÜMETLERE VE MAHKEMELERE GÖNDERİLMELİ'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstismar Ağı Başkanı ve Papaz İstismarını Bitirme Derneği Üyesi Francesco Zanardi, Papa Francis'e konuşmak yerine harekete geçme çağrısında bulundu. Zanardi, "Papa’nın tacizci papazların yazılı olduğu belgeleri halka açıklaması gerekiyor. Bu belgeleri hükümetlere ve mahkemelere göndermesi gerekiyor ki veriler ellerinde olsun. Ayrıca papaz, piskopos ve kardinallerin hepsini bu durumu Vatikan’ın içinde değil polis ve yargı yetkililerine de ihbar etmeleri için zorlaması lazım." dedi.

İtalyan hükümetinden de Avrupa Birliği’nin çoktandır uygulanması çağrısını yaptığı Pedofili Karşıtı Sertifikası’nın yürürlüğe girmesini talep edeceklerini belirten Zanardi, bunun uygulanmamasının pedofilinin devam etmesine yol açtığını savundu.

PAPA'YA ÇOCUK İSTİSMARINI ÖRTBAS SUÇLAMALARI

Zanardi, dün düzenlediği basın toplantısında İtalya’da diğer ülkelerdeki gibi istismar komisyonu bulunmadığına işaret ederek, "Ama sorun ortada, mevcut. Son 15 yılda İtalya’daki kiliselerde çoğu örtbas edilmiş 300 pedofili vakası olduğunu saptadık." açıklamasını yapmıştı. Zanardi ayrıca bazı vakaların bizzat Vatikan tarafından örtbas edildiğini dile getirerek, "Papa Francis, dünya çapındaki bu sorunu çözeceğini vadediyor ama kendi küçük devletinin içinde bile çözemedi" ifadesini kullanmıştı.

Vatikan'ın Eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano da Papa Francis’i, kilise bünyesindeki çocuklara yönelik cinsel istismara göz yummakla suçluyor. Vigano, ağustosta ABD merkezli National Catholic Register gazetesinde yayımladığı 11 sayfalık mektupta Papa’nın istifasını istemişti.

Papa’nın, çocuk istismarı suçlamaları yüzünden temmuzda istifa eden Washington’daki Kardinal Theodore McCarrick ile ilgili iddiaları 2013'ten beri bilmesine karşın eyleme geçmediğini anlatan Vigano, Papa’yı iddialarla ilgili bizzat kendisinin bilgilendirdiğini kaydetmişti.

KATOLİK KİLİSELERİNDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR SKANDALLARI

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.