Putin'den son dakika Türkiye açıklaması

Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın Türkiye ile Suriye’deki durumun çözümüyle ilgili dayanışma içinde çalıştığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg’da düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın İdlib’de kurulan çatışmasız bölgede Türk partnerleriyle dayanışma içinde çalıştığını, Ankara’nın yükümlülüklerini yerine getirerek gerilimi azaltma bölgesinden militanların ve ağır silahların çekilmesini sağladığını açıkladı.

Rusya ve Türkiye’nin İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturma konusunda vardıkları anlaşmaya değinen Putin, “Görüşme sürerken, Suriye’deki sivil tesislerin, kentlerin, yerleşimlerin ve Hmeymim’deki askeri üssümüzün güvenliğini arttırmak için 15-20 kilometre derinliğinde silahlardan arındırılmış bölge oluşturma fikri ortaya çıktı” diye konuştu.

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