'Biz olmasak orada duramazsın'

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud hakkındaki açıklamalarını Mississippi eyaletindeki Southhaven'da gerçekleştirdiği mitingde yaptı.

Trump konuşmasında "Suudi Arabistan'ı koruyoruz. Onlar zengin diyebilirsiniz. Ve Kral'ı, Kral Selman'ı seviyorum. Ama ona dedim ki 'Seni koruyoruz —biz olmasak orada (iktidarda) 2 hafta bile duramazsın- Ordun için ödeme yapmalısın" ifadelerini kullandı.

Ancak ABD Başkanı Selman'a bu 'uyarıyı' hangi tarihte yaptığını söylemedi ancak Suudi medyası iki liderin cumartesi günü telefon görüşmesi yaparak Ortadoğu ve dünyadaki gelişmeler, petrol pazarının istikrarı ve küresel ekonomik büyüme gibi konuları ele aldığını duyurdu.

'BİZ OLMASAK NE OLACAĞINI KİM BİLİR'

Trump aynı gün Batı Virginia'da yaptığı mitingde de "Suudi Arabistan'ı seviyorum. Onlar harika. Kral Selman. Bu sabah onunla konuştum. Dedim ki "Kral, trilyonlarca doların var. Biz olmasak ne olacağını kim bilir… Bizimleyken tamamen güvendeler. Ancak biz almamız gerekenleri alamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetçi Başkan Trump bu açıklamalardan birkaç gün önce Riyad'a askeri harcamalarını artırması çağrısında bulunmuştu.