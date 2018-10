Başbakan May'den referandum açıklaması

Bu yılki Afrika temasları sırasında yaptığı ilginç dans figürleriyle dikkat çeken İngiltere Başbakanı Theresa May bu kez dans 'hünerini' Birmingham'da yapılan yıllık Muhafazakar Parti Konferansı'nda sergiledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May bir kez daha dans figürlerini sergiledi. Daha önce Muhafazakar Başbakanın Kenya ve Güney Afrika ziyaretlerinde sergilediği dans figürleri alaya alınmıştı.

Ancak eleştirilere aldırmayan May, Birmingham'daki Muhafazakar Parti Konferansı'nın 3. ve son günündeki açılış konuşmasına etkileyici bir giriş yapmak istedi.

May siyasi hayatının en önemli konuşmalarndan biri öncesinde sahneye, ünlü İsveçli pop grubu ABBA'nın 'Dancing Queen' (Dans eden Kraliçe) adlı şarkısı eşliğinde dans ederek çıktı.

Daha önce bir röportajında favori şarkılarından birinin 1976 tarihli 'Dancing Queen' olduğunu açıklayan May'in figürleri salondakiler tarafından alkış aldı.

İsveç'in İngiltere Büyükeçisi Torbjorn Sohlstrom, May'in figürlerini hoşnutlukla karşılayarak Twitter'dan "May'e konferans konuşmasını ABBA'nın Dancing Queen'i ile başlatması nedeniyle sadece bravo diyebilirim" mesajını paylaştı.

'İNGİLTERE ANLAŞMASIZ AYRILMAKTAN KORKMUYOR'

May konuşmasında ülkesinin herhangi bir anlaşmaya varılmaksızın AB'den ayrılmaktan korkmadığını söyledi.

AB ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varmayı herkesten çok kendisinin istediğini belirten May, "Ancak bu ne pahasına olursa olsun anlaşmak anlamına asla gelmez. İngiltere, eğer mecbur kalırsa, anlaşmasız ayrılıktan da korkmuyor" ifadelerini kullandı.

'Anlaşmasız ayrılık' seçeneğinden vazgeçmenin İngiltere'nin müzakere masasındaki pozisyonunu zayıflatacağını belirten May, bu durumda AB'nin sunduğu seçeneklere mahkum kalınacağını kaydetti.

"Şu an için bu iki şeyden birini kabul etmek anlamına gelir" diyen May, "Ya serbest dolaşımı, her yıl yapılacak büyük ödemeleri ve başka ülkelerle ticaret anlaşması imzalamamıza engel olmayı içerecek ve bizi fiilen AB içinde tutacak bir anlaşmayı ya da Kuzey İrlanda'yı bizden koparıp AB Gümrük Birliği içinde tutacak bir anlaşmayı kabul etmek. Buradan açık bir mesaj yollayalım, bunların ikisi de bizim için kabul edilebilir değildir" dedi.

'İKİNCİ BİR BREXIT REFERANDUMU OLMAYACAK'

Brexit konusunda ikinci bir referanduma yönelik çağrılara da değinen May, "Milletvekilleri İngiliz halkından karar vermesini istedi. Halkın yargısına güvendik. Onlar da bizim kararlarını hayata geçireceğimize güvendi. Onları yüzüstü bırakmayacağım. Referandumun sonucuna ihanet etmeyeceğiz" diye konuştu.

Parti içinde May'e karşı muhalefetin başını çeken eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, hükümetin temmuz ayında Brexit konusundaki yeni planına itiraz ederek bakanlıktan istifa etmişti. Siyasi gözlemcilere göre Muhafazakar Parti liderliğine ve başbakanlığa yönelik mücadele veren Johnson, May'i ülkeyi fiilen AB içinde tutacak tavizler vermekle suçluyor.

Konuşmasında parti içinde Brexit konusunda yaşanan fikir ayrılıklarına da değinen May parti üyelerini uyararak " Eğer hepimiz mükemmel Brexit için kendi viyonumuzu takip ederek farklı yönlere dağılırsak sonunda Brexit'in hiç olmaması riskiyle karşılaşırız" dedi.

May, önceki yıl yapılan Brexit referandumunun ardından istifa eden David Cameron'dan boşalan başbakanlık koltuğuna partinin parlamento grubunda yapılan oylama ile gelmişti. Ancak May geçen yıl haziran ayında ülkeyi götürdüğü erken seçimde milletvekili kaybetmiş ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişememişti.