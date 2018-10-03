3 Ekim 2018 17:17

Bir günde 26 yeni domuz gribi vakası!

Bir günde 26 yeni domuz gribi vakası!
Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad şehrinde bir günde 26 yeni domuz gribi vakası görüldüğü bildirildi.
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Ahmedabad Belediye Kurumu'ndan (AMC) yapılan açıklamada, dün kentte 26 yeni domuz vakası kaydedildiği ve bunun 2018 yılında bir gün için kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

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