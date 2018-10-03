Erdoğan 'Nazi kalıntısı' demişti: Çavuşoğlu geri adım attı

Hollandalı şirketlerin doğrudan yatırımda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Hollandalı mevkidaşı ile görüşmelerinde Türiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz. Avrupa ile olan ilişkilerimizi de canlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ben de Hollanda'yı ziyaret etmek istiyorum. Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz."

Çavuşoğlu, Hollanda'ya yönelik Nazi benzetmeleriyle ilgili bir soruya, "Ne ben ne de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda hükümetini ya da halkını Nazi olmakla suçlamadık. Hollanda halkı için Nazi benzetmesi yapmadık. Sadece o dönemdeki Hollanda hükümetini eleştirdik. Biz o günleri geride bıraktık, şimdi geleceğe bakıyoruz" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" demişti

Erdoğan, anayasa değişikliği referandumu öncesi Lahey ile gerginlik yaşanırken 11 Mart 2017’de İstanbul Bağcılar’da yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti:

"İşte şu anda Bağcılar'ın insanları buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediği kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma. Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek. Tabii ben burada diplomasiyi konuşuyorum, vatandaşların seyahatini değil. O ayrı bir konu. Bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir onu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak, bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist bunu böyle biliniz. Bugün bizi Hollanda seyrediyor, Bağcılar'ı seyrediyor. Biz burada bir şehir toplantısı yapmıyoruz, ilçe toplantısı yapıyoruz. Ve Bağcılar ilçesinden Almanya bizi izliyor şu anda. Fransa'daki Türkler izliyor, İskandinav ülkeleri izliyor. 16 Nisan için selam olsun."

'BAZI OLUMSUZ AYLARI VE YILLARI YAŞADIK FAKAT…'

Çavuşoğlu, "2 yıl önce yaşanan üzüntü verici ve tekrarlanmaması gereken hadiseyle bazı olumsuz ayları ve yılları yaşadık fakat o günlerden ders alarak bir daha bunların tekrarlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Göç mutabakatını Hollanda'nın AB dönem başkanlığı sırasında imzalandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Hollanda'nın bu süreçte çok büyük katkıları olduğunu ve bu konudaki iş birliğini güçlendireceklerini anlattı.

Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemde çok taraflılığın yeniden konuşulmaya başlandığını ancak etkin çok taraflılık için herkesin katkısının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgesel ve uluslararası örgütlerin de daha etkin olması ve kritik rol oynaması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, bu anlayış içinde Avrupa ile ilişkileri daha da güçlendireceklerine yönelik inancını dile getirdi.

BLOK: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİMİZ

Türkiye ile Hollanda'nın önemli ortaklar olduğunu ifade eden Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "400 yıldır devam eden iyi ilişkiler var. Tabii ki kültürel ilişkiler söz konusu. Belli bir süre Türk öğrencilerin Hollanda'da okuması, Hollandalı turistlerin Türkiye'ye gelmesi iki ülke ilişkilerinin önemini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Blok, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Türkiye çok önemli bir NATO müttefikimiz, 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunun takdir edilmesi lazım. İdlib'le ilgili önemli bir krizi Türkiye önledi. Türkiye'deki demokrasinin Temmuz 2016'da aldığı darbe çok önemliydi. Türkiye zor zamanlardan geçti. 2016 Temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı. Bunun etkilerini hissetmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Demokrasinin korunması her zaman çaba gösterilmesi gereken bir konudur" diyen Blok, "Dost ülkeler olarak birbirimizi bu konuda sürekli uyarmaya devam etmeliyiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki endişelerimizi aktardık" ifadesini kullandı.

Blok, "Hollanda ve Türkiye çok önemli ortaklar. Terörle mücadele konusunda atılan adımları değerlendirdik. Bu işbirliğinin gelecekte de devam edeceğine inanıyorum. Son yıl 8 binden fazla Hollanda vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti" dedi.