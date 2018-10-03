ABD ve Türkiye Menbiç'te devriyeye başladı mı?

WASHİNGTON (ANKA) - Irak ve Suriye’de yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Bağdat’tan telekonferans aracıylığıyla ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi ve buna ilişkin ortak eğitim konusundaki sorulara yanıt verdi.

Amerika’nın Sesi’nin (VOA) haberine göre takvim, sayılar ve eğitim konusunda ayrıntıları vermekten kaçınan Ryan’ın Türk ve Amerikan güçlerinin Menbiç’te koordineli ancak birbirinden bağımsız devriye misyonunu yürüttüğünü belirtti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçtiğimiz Pazartesi günü Paris’te yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde birlikte eğitimlere başladığını söylemişti.

Pentagon muhabirlerinin sözkonusu eğitimlerin ne kadar süreceği, kaç askerin katıldığı, ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı gibi konularda ayrıntılar sordukları Ryan, eğitim sürecinin koşullara bağlı ilerleyeceğini, bu nedenle bir takvim vermek istemediğini söyledi. Ryan, eğitim alanının kapasitesinin 300’e kadar askeri personel içerebileceğini ancak devriyelerin sayısının bu rakamda olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

-“ORTAK DEVRİYELER, GÜVENLİ VE ANGAJMAN KURALLARI DAHİLİNDE YAPILMALI”-

Telekonferans sırasında eğitim aşamasının mıntıka, silah, haberleşme, tıbbi eğitimler gibi birçok kısmının olduğuna işaret eden Ryan, ortak devriyelerin güvenli ve angajman kuralları dahilinde doğru şekilde yapılmasını teminen birçok ayrıntıyı düşündüklerini kaydetti.

VOA’ya göre bir gazetecinin, Mattis’in “Eğitimler başladı” açıklamasının Türk yetkililerce doğrulanmadığına dikkati çekerek, “Eğitimler başladı mı, başlamadı mı? Ne zaman başladı?” sorularını yöneltmesi üzerine Ryan, “Eğitimler Savunma Bakanı’na göre başladı. Ancak birbirinden bağımsız, koordineli devriyeler devam ediyor. Bu ikisi birbirinden farklı. Bugün (dün) 54’üncü devriye misyonu yürütüldü. Eğer Savunma Bakanı bunu (ortak eğitimler başladı) diyorsa, ben her zaman ona katılırım.”