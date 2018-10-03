Almanya kalifiye işçilere kapıyı açıyor

BERLİN (ANKA) – Almanya’da koalisyon ortaklarının üzerinde anlaştıkları yeni göç düzenlemelerinin, AB vatandaşı olmayan kalifiye göçmenlerin ülkeye girişlerini kolaylaştıracağı belirtilirken “Almanya’nın yeni göç yasaları, kalifiye işçilere kapıyı açıyor” deniliyor.

DW İngilizce, Almanya’da iktidardaki koalisyon partilerinin vardıkları uzlaşıyı ayrıntılı biçimde irdelediği geniş haberinde, “Kalifiye işçi kıtlığı, değişim için iyi bir teşviktir. Almanya’nın koalisyon hükümeti, AB vatandaşı olmayanlar için ülkede çalışmaların kolaylaştırılması dahil bazı kilit göç konularına ilişkin bir mutabakata vardı” ifadelerini kullanıyor.

Göç ile ilgili iki önemli konunun bulunduğunu anlatan DW İngilizce, bu konuları Almanya’daki kalifiye işçi kıtlığının AB üyesi olmayan ülkelerden hedeflenmiş göç ile azaltılması ve iltica başvuruları reddedilmiş olmakla birlikte ülkede çalışan ve topluma entegre olan insanların ülkede kalması meselesi olarak sıraladı.

-“KISITLAMALAR KALDIRILIYOR”-

Şimdiye kadar kalifiye işçiler ve kalifiye eğitimi olan akademisyenlerin Almanya’da ancak Federal İstihdam Ajansı’nın bir piyasa gereğini belirlemesi durumunda çalışabildikleri anımsatılan haberde, “Bu şimdi değişiyor ve kısıtlamalar kaldırılıyor. Kalifiye mesleki eğitimi veya diploması olup bir çalışma kontratı imzalamış olan herhangi bir kişiye, söz konusu işi yapmasına izin verilecek” deniliyor.

-ALTI AY İŞ ARAMA FIRSATI-

Gelecekte, Almanya’da çalışmak isteyenlerin, iş aramak amacıyla ülkeye 6 aya kadar gelme fırsatı olacağı belirtilirken, "Ön koşul ise, kalifiye eğitim. O süre içinde sosyal yardımlara erişimleri olmayacak” denildi.

Haberde, Almanya İşverenler Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Steffen Kampeter’in değerlendirmesi de aktarılıyor. Kampeter, varılan mutabakatın ülkenin ekonomik rekabetinin korunması için önemli olduğunu belirtirken bunun için yurt dışından gelen kalifiye işçilere duyulan ihtiyacın altını çizdi.