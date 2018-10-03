Bu karar ABD'yi çok kızdıracak

Uluslararası Adalet Divanı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili Tahran’dan gelen tedbir talebini kabul etti.
Mahkeme kararında, Donald Trump yönetiminin yeni yaptırımlarının İran’a yönelik insani yardımları veya sivil havacılık güvenliğini etkilememesi istendi.
Tahran başvurusunda, ABD’nin mayıs ayında devreye soktuğu yeni yaptırımların bazı uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini vurgulamıştı.
Trump başkan olduktan sonra İran ile yapılan nükleer anlaşmayı askıya almıştı.