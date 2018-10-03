3 Ekim 2018 12:09

Bu karar ABD'yi çok kızdıracak

Bu karar ABD'yi çok kızdıracak
Lahey Adalet Divanı İran'ın başvurusunu kabul etti.
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Uluslararası Adalet Divanı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili Tahran’dan gelen tedbir talebini kabul etti.

Mahkeme kararında, Donald Trump yönetiminin yeni yaptırımlarının İran’a yönelik insani yardımları veya sivil havacılık güvenliğini etkilememesi istendi.

Tahran başvurusunda, ABD’nin mayıs ayında devreye soktuğu yeni yaptırımların bazı uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini vurgulamıştı.

Trump başkan olduktan sonra İran ile yapılan nükleer anlaşmayı askıya almıştı. 

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