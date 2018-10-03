Sırbistan: NATO'nun parçası olmak istemiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Belgrad'ın NATO'nun bir parçası olmak istemediğini söyledi.

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Sırbistan lideri Aleksandr Vucic, NATO'nun bir parçası olmak istemediklerini, Sırbistan'ın askeri tarafsızlığını koruma arzusunda olduklarını belirtti.



'GÖRÜŞMEMİZİN 15 DAKİKASINI AYIRDIK'

"Genel olarak bölgedeki durumu konuştuk. Sadece Batı Balkanlar'da değil, daha geniş kapsamda yaşananları ele aldık. Ben, özellikle NATO ile ilgili tutumumuzu anlattım; bu önemli bir bölümdü, görüşmemizin 10-15 dakikasını aldı'' diye konuşan Vucic, şu vurguyu yaptı:

'ARZUMUZ, HEDEFİMİZ DEĞİL'

''Putin'e, NATO da dahil tüm askeri ittifaklarla makul ilişkilere sahip olduğumuzu, ancak Sırbistan'ın NATO'nun bir parçası olmak yönünde hiçbir arzusu, hedefi ve isteği bulunmadığını söyledim."

'HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI KOYABİLECEK DURUMDA OLMAK İSTİYORUZ'

Sırbistan'ın askeri tarafsızlığını koruma amacı doğrultusunda ordunun güçlendirilmesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Vucic, "Ülkemize yönelik her türlü olası saldırıya karşı koyabilecek durumda olmak istiyoruz. Bu konuda Rusya'nın desteğini aldık" dedi.



'PUTİN'E MİNNETTARIM'

Vucic, Sırbistan'a ve Sırp halkına destekleri için Rusya lideri Putin'e minnettar olduğunu dile getirdi.