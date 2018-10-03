Angela Merkel, Trump'ı solladı

Yirmi beş ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) küresel imajı Donald Trump’ın başkan seçilmesinden bu yana düşüş gösterdi.

PEW Araştırma Merkezi’nin 26 bin kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ise araştırmada kapsamındaki beş lider arasında öne çıktığını ve katılımcıların yüzde 52’sinin Alman siyasetçiye güvendiğini ortaya koydu.

Liderlere güven sıralamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 46 ile ikinci gelirken, onu yüzde 34 ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yüzde 30 ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve son sırada yüzde 27 ile Trump takip etti.

MERKEL KUZEY AVRUPA’DA ZİRVEDE

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Almanya Başbakanı’nın popülaritesi, yüzde 85 ile komşu devlet Hollanda’da zirveyi gördü. Merkel’e en çok güvenen diğer ülke vatandaşları ise yüzde 82 ile İsveç ve yüzde 78 ile Fransa oldu. Üst üste dört dönemdir başbakanlık görevini yürüten Merkel’in Almanya’daki popülaritesi ise 2017’deki araştırmaya göre 13 puan gerileyerek yüzde 68’e düştü.

Merkel’e güven Avrupa’nın güneyinde ise düşük. 2008 ekonomik krizinden sonra kemer sıkma politikaları uygulamak zorunda kalan ve Almanya’nın verdiği kredilerle büyük bir mali baskı altına giren Yunanistan’da Merkel’e güven yüzde 15 ile Avrupa’daki en düşük değer olarak kayda geçti. Merkel’e az güvenen diğer Avrupa devletleri vatandaşları ise yüzde 31 ile Macaristan ve yüzde 37 ile Polonya’da yer aldı.

ABD’YE OLUMLU BAKIŞ YÜZDE 49

ABD Başkanı Trump’ın 2017’de göreve gelmesinden bu yana küresel çapta ülkesine duyulan güven düşüşe geçti. Selefi Barack Obama’nın görev süresi tamamlandığında ABD Başkanı’na duyulan güven yüzde 67 olarak kayda geçerken, Trump’ın görevi devralmasıyla bilrlikte bu oran yüzde 22’ye kadar gerilemişti.

Son araştırmaya göre Trump’a duyulan güven yüzde 27 olarak kayda geçerken, ABD’ye karşı genel olarak olumlu bakış yüzde 49 oldu.

Araştırmaya göre ABD Başkanı’na karşı en güvensiz ülke vatandaşları ise müttefikleri ve komşuları arasında. Meksikalıların Trump’a olan güveni yüzde 6 ile en düşük seviyeye inerken, her dört Kanadalıdan sadece biri ABD Başkanı’na güvendiğini ifade etti.

Almanların sadece yüzde 10’u, Fransızların yüzde 9’u, İsveçlilerin ve Yunanların yüzde 17’si, Hollandalıların ise yüzde 19’u ABD Başkanı’na güvendiklerini belirtti.

Trump’a en çok güvenen ülke vatandaşları ise yüzde 78 ile Filipinler’de. Bu ülkeyi yüzde 69 ile İsrail, yüzde 59 ile Nijerya ve yüzde 56 ile Kenya takip etti. Avrupa’da Trump’ın en popüler olduğu ülke ise yüzde 35 ile Polonya.

PEW araştırmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soru sorulmazken, 25 ülkeden 26 bin 112 kişilik katılımcı arasında Türkiye vatandaşları yer almadı.