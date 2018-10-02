Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, talimatı doğrultusunda Zengin Ermenistan ve Daşnaksütyun partilerinden birçok bakan ve valiyi görevden alma talimatlarının yürürlüğe girmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu.
2 Ekim 2018 21:40
Başbakandan istifa açıklaması!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa edeceğini açıkladı.
Çok Okunanlar
-
Başbakandan istifa açıklaması!
-
Pentagon'a zehirli zarflar gönderildi
-
Fransa: Saldırının arkasında İran vardı
-
Maduro: Rusya ve Türkiye'de önemli anlaşmalar yapıyoruz
-
Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
-
Putin bir ülkeyle daha S-400 anlaşması imzalayacak
-
'AB'de sadece bir büyük ülke kalacak'
-
Alman aşırı sağı hakkında korkutan yorum
-
ABD Savunma Bakanı Mattis'den NATO açıklaması
-
Ukrayna, Macaristan Konsolosu’nu sınırdışı ediyor