2 Ekim 2018 21:40

Başbakandan istifa açıklaması!

Başbakandan istifa açıklaması!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa edeceğini açıkladı.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, talimatı doğrultusunda Zengin Ermenistan ve Daşnaksütyun partilerinden birçok bakan ve valiyi görevden alma talimatlarının yürürlüğe girmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu.

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