Maduro: Rusya ve Türkiye'de önemli anlaşmalar yapıyoruz

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkileri samimileştirmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Caracas ziyaretinin ardından, devreye Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck El Aissami girdi.

Devlet televizyonunda konuşan Maduro, "Ekonomiden sorumlu yardımcım El Aissami, şu anda Rusya ve Türkiye'yi ziyaret ediyor. 2019, 2020 ve 2021 yıllarını düşünerek yılsonu itibarıyla çok önemli anlaşmalar yapıyor" dedi.

Maduro, hükümetin ekonomi ekibinin de El Aissami'nin heyetinde yer aldığını belirtti.