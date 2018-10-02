2 Ekim 2018 20:45

Maduro: Rusya ve Türkiye'de önemli anlaşmalar yapıyoruz

Maduro: Rusya ve Türkiye'de önemli anlaşmalar yapıyoruz
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardımcısı Tareck El Aissami'nin Rusya ve Türkiye ziyaretine çıktığını söyledi.
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkileri samimileştirmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Caracas ziyaretinin ardından, devreye Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck El Aissami girdi.

 

Devlet televizyonunda konuşan Maduro, "Ekonomiden sorumlu yardımcım El Aissami, şu anda Rusya ve Türkiye'yi ziyaret ediyor. 2019, 2020 ve 2021 yıllarını düşünerek yılsonu itibarıyla çok önemli anlaşmalar yapıyor" dedi.

Maduro, hükümetin ekonomi ekibinin de El Aissami'nin heyetinde yer aldığını belirtti.

 

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