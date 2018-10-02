2 Ekim 2018 19:59

Putin bir ülkeyle daha S-400 anlaşması imzalayacak

Putin bir ülkeyle daha S-400 anlaşması imzalayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan’a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin’in Hindistan’a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.
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Siyamend Kaçmaz / Moskova, (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, "Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek" dedi ve ekledi:

"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 'Triumf' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla."

 

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