'AB'de sadece bir büyük ülke kalacak'

Avrupa Komisyonu Başkanı, Britanya'nın (İngiltere) AB'den çıkması (Brexit) sonrası AB içinde yalnızca bir büyük ülke kalacağını söyledi.

Aynı zamanda eski Lüksemburg Başbakanı olan Juncker, "AB'de sadece iki büyük ülke var: İngiltere ve Lüksemburg. Dolayısıyla, çok kısa süre sonra sadece bir büyük ülke kalacak" esprisini yaptı.

'AB'NİN İNGİLTERE'DEN ÇIKTIĞINI SANIYORLAR'

İngiltere'deki Brexit tartışmalarının hala daha gerçeklikten çok uzak olduğuna dikkat çeken Juncker, ''Bazen İngilizlerin AB'nin İngiltere'den çıktığını düşündüğü izlenimine kapılıyorsunuz'' dedi.

Komisyon Başkanı, "Ancak tam tersi oluyor. İngiliz toplumu, Brexit'in sonuçları hakkında hiçbir zaman gereğine uygun şekilde bilgilendirilmedi" uyarısını yaptı.

Brexit görüşmeleri, yaklaşık 1.5 yıldır devam ediyor. İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den nihai olarak çıkması bekleniyor.