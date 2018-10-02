Ukrayna, Macaristan Konsolosu’nu sınırdışı ediyor

Deniz Berktay / Kiev, (DHA) - Macaristan’ın Ukrayna Beregove Konsolosu, bölgedeki Macar azınlığını Ukrayna yasalarına aykırı şekilde Macar vatandaşlığına geçirmekle suçlanıyor.

Klimkin, yaptığı açıklamada, kendilerinin Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na nota vererek, konsolosu geri çekmesini talep ettiklerini belirterek, Macaristan’ın bir hafta içinde konsolosu geri çekmemesi halinde, Ukrayna yönetiminin konsolosu sınırdışı edeceğini söyledi. Bakan Klimkin ayrıca, Macaristan’ın bu politikalarla, 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, yaptığı açıklamada, konunun Ukrayna ile Macaristan arasında çözülmesi gereken bir sorun olduğunu ifade etti. Stoltenberg ayrıca, Ukrayna’nın NATO’un önemli bir partneri olduğunu dile getirerek, NATO’nun Ukrayna’ya pratik ve siyasi desteği vermeye devam edeceğini ekledi.

Ukrayna’nın güneybatısında, Macaristan sınırında yer alan Transkarpatya (Zakarpatya) ilindeki Macar azınlık nedeniyle, son bir yıldır, Ukrayna ile Macaristan arasında siyasi kriz başgöstermiş durumda.

Ukrayna’nın kabul etmiş olduğu ve eğitimde Ukraynaca’yı zorunlu tutan yasa nedeniyle Macaristan yönetimi Ukrayna’nın Macar azınlığa baskı yaptığını savunurken, Macaristan’ın bu bölgedeki Macar azınlığa pasaport ve vatandaşlık vermesi, Ukrayna yönetiminin tepkisine neden oluyor. Ukrayna yasaları, çifte vatandaşlığı kabul etmiyor.

Macaristan’ın Beregove Konsolosluğu’nda onbeş gün kadar önce bazı Ukrayna vatandaşlarına Macaristan’a bağlılık yemini ettirilerek Macar vatandaşlığının verildiğine ve bir Macar diplomatın, Ukrayna vatandaşlarına, Macar vatandaşlıklarını Ukrayna makamlarından nasıl gizleyeceklerine ilişkin bilgi vermesine dair görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, iki ülke arasındaki kriz, iyice tırmandı.