Golf maçında dehşet anları! Kör oldu

Dünyanın en önemli golf turnuvalarından biri olarak lanse edilen Ryder Cup'ta korkunç bir olay yaşandı.

Golf sahalarında görmek istemeyeceğimiz bir olay önceki gün yaşandı… ABD’li ve Avrupalı golfçülerin birbirleriyle mücadele ettiği Ryder Kupası’nda korkunç bir olay yaşandı. Mısır’dan Fransa’ya sadece bu maçı izlemek için gelen Corine Remande isimli 49 yaşındaki kadın hastanelik oldu.

Maçı izlerken golf oyuncusu Brooks Koepka’nın vurduğu topu fark etmeyen kadının kafasına top çarptı. Ne olduğunu anlayamayan diğer izleyiciler ve sağlık ekipleri genç kadına müdahale etti. Olay yerinde fenalaşan ve sağ gözüne bandaj yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Remande’nin sağ gözünü kaybettiği açıklandı. Doktorlar, gözünün topun şiddetiyle birlikte “patladığını” açıklayan uzmanlar genç kadının kafatasında çatlak olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Remande, Paris yakınlarında düzenlenen golf turnuvasını organize eden kurum ve kuruluşlara dava açacağını duyurdu.

Sağ gözünü kaybeden kadın, “Hiçbir görevli bizi uyarmadı ya da olmamamız gereken bir yerde durduğumuzu söylemedi. O kadar hızlı oldu ki hiç acı hissetmedim. Bir anda kanlar içinde kaldım. Organizasyonu yapanlar sorumludur ve onlara kesinlikle dava açacağım” dedi.