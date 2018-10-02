Macron, İçişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi

Macron'a en yakın isimlerden biri olan Collomb, iki hafta önce 2020 yerel seçimlerine Lyon belediye başkanı adayı olarak katılmak istediğini, buna yönelik mayıs 2019'ta içişleri bakanlığı görevini bırakacağını açıklamıştı.

Bu açıklamasının ardından sert bir şekilde eleştirilen bakan, bulunduğu konumun 'istikrarsızlaşmamasını' istediği için istifasını erken bir tarihe aldığını belirtti.

Ancak Elysee yönetiminden gelen bir açıklamada, "Collomb'un Lyon belediye başkanlığına adaylığını açıkladığından beri süregelen politik saldırılar üzerine, Cumhurbaşkanı kendisine olan güveni tasdik etmiş ve ondan görevinde kalmasını talep etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

71 yaşındaki bakan, Fransa'nın en büyük ikinci şehri olan Lyon'da daha önce 2001 ile 2017 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış, ardından Macron'un çağrısı üzerine kabineye dahil olmuştu.

Son aylarda halkın kendisine olan desteği yüzde 30'lara düşen Macron ise Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun canlı yayında istifası ve ardından Spor Bakanı Laura Flesse'in de görevini bırakmasıyla sarsılmıştı.