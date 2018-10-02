Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Deprem ve tsunaminin ardından Endonezya'da ölü sayısı bin 234'e yükseldi.

Endonezya'nın Sulawesi adasında Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.

Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ölü sayısının bin 234'e yükseldiğini açıkladı.

Hükümet geçtiğimiz gün ölü sayısını 844 olarak vermişti.

Depremde yüzlerce bina yıkıldı. Enkaz altında hala insanlar olduğu düşünülüyor.

"TSUNAMİ ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMIYORDU"

Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü, tsunaminin meydana geldiği gün erken uyarı sisteminin çalışmadığını doğruladı.

Sözcü Sutopo Purwo Nugroho, 21 yüzer tsunami tespit cihazının zarar gördüğünü ya da çalındığını söyledi.

Deprem sonrası oluşan tsunami dalgalarının yüksekliğinin de 6 metreyi aştığı belirtildi.

ÇAMURA GÖMÜLÜ KİLİSEDEN 34 ÖĞRENCİNİN CESEDİ ÇIKTI

Ekipler felaketten en çok yara alan Palu kentinde, deprem sonrası yaşanan toprak kaymasına çamura gölümen bir kilisede 34 öğrencinin cesedine ulaştığını açıkladı.