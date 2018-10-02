Kilisede 34 öğrencinin cesedi bulundu

BBC - Endonezya Sulawesi Adası’nda Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide, arama kurtarma ekiplerinin uzak bölgelere ulaşmasıyla ölü sayısı artıyor. Ekipler Palu kentinde, deprem sonrası yaşanan toprak kaymasına çamura gömülen bir kilisede 34 öğrencinin cesedine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı en az 844 olarak açıklandı ancak sayının artacağı belirtiliyor.

Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor. Yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi ancak yaklaşık 1,4 milyon kişinin deprem ve tsunamiden etkilendiği tahmin ediliyor.

‘ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMADI’

BBC’ye konuşan Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü, tsunaminin meydana geldiği gün erken uyarı sisteminin çalışmadığını doğruladı. BBC Endonezya Servisi’ne açıklama yapan Sözcü Sutopo Purwo Nugroho, 21 yüzer tsunami tespit cihazının zarar gördüğünü ya da çalındığını söyledi. Deprem sonrası oluşan tsunami dalgalarının yüksekliğinin de 6 metreyi aştığını belirtildi.

Palu kentinde yardım ekipleri, enkaz kaldırmak için haftasonu boyunca iş makinesi ve kepçe beklemiş, bekleyiş sırasında enkazları elleriyle kazmıştı. Yolların kapanması, havaalanı ve iletişim hatlarının hasar görmesi nedeniyle depremden etkilenen bölgeye yardım çok zor şartlarda sağlanıyor.

Fay hattındaki Endonezya sık sık depremlerin meydana geldiği bir ülke. Temmuz ve Ağustos aylarında yine Endonezya’nın Lombok adasında meydana gelen bir dizi depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti. 2004 yılında da Endonezya’nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirmişti. Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya’daydı.