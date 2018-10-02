İş yerlerinde öğle uykusu seansları yaygınlaşıyor

Yle gazetesinin haberine göre Finlandiya'da daha önce tembellik olarak görülen iş yerinde uyuma, artık üretkenlikle bağdaştırılıyor.

Başkent Helsinki'de iş yerlerinde uyku seansları düzenleyen Sofia Future Farm'dan Tiina Vainio, "İnsanın kendisini rahatlatması zordur ancak bu, bir eğitmen yönetiminde gün ortasında bile çok daha kolay. Burada eğitmen altın değerinde, zira zihinsel bir duraklama yapmaya ve yarım saatliğine kısa bir tatile çıkmaya yardımcı oluyor" dedi.

Yle, birçok şirketin yanı sıra kiliselerde ve okullarda da öğle uykusuna yarım saat ayırmaya başlandığını belirtti.