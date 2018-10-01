'2 milyar doları duyan Trump'ın gözleri parladı'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'da ABD üssü kurulması için 2 milyar dolar önermesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gözlerinde parıltıya yol açtığını söyledi.

Sieci gazetesine demeç veren Duda, temmuz ayındaki NATO zirvesinde Trump'la Polonya'da daimi ABD üssü kurma fikrini istişare ettiğini belirtti.

Trump'a "Sayın Başkan, Polonya'da daimi ABD üssünün açılmasını isteriz" dediğini anlatan Duda, ABD Başkanı'nın kafasını salladığını fakat bir tepki vermediğini kaydetti.

Ancak üssün hazırlanması için 2 milyar dolar ayırmaya hazır olduklarını eklediğinde Trump'ın gözlerinin parladığını belirten Duda, bunun ardından konuşmanın tamamen farklı bir hal aldığını vurguladı.

ABD ÜSSÜNÜ MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAĞINI BELİRTMİŞTİ'

Ağustos ayı ortasında Trump'la görüşmesinin ardından konuşan Duda, Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişti.

Üssü 'Trump kalesi' olarak adlandıracaklarını ifade eden Duda, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kararın hem Polonya hem de ABD çıkarlarıyla örtüşeceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.