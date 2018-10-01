İran Suriye'yi vurdu!

Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı. İran bugün bugün Suriye'nin bazı noktalarını füzeyle vurduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları bugün yaptıkları açıklamada Suriye’nin doğusunda konuşlanan silahlı gruplara füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Fırat’ın doğusunda aralarında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’nin de olduğu silahlı terör örgütleri bulunuyor.

İran ajansları erken saatte gerçekleşen operasyonun fotoğraflarını servis etti.

Yapılan açıklamada balistik füze gönderildiği ifade edilirken Devrim Muhafızları bu saldırının, Ahvaz’da 22 Eylül’de yaşanan ve en az 24 kişinin öldüğü ve 60’dan fazla kişinin de yaralandığı saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ahvaz’da yaşanan saldırı sonrasında İran yönetimi önce Körfez ülkeleri ve ABD’yi suçlamış, daha sonra Al Ahvaziye isimli terör örgütü saldırı üstlenmişti. Reuters’ın yaşanan gelişme ile ilgili haberinde bu sabah gerçekleşen saldırının bu gruba yönelik olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda en az 8 balistik füzenin gönderildiği ifade edildi. Kirmanşah bölgesinden fırlatılan balistik füzelerden ikisinin kısa süre sonra bölge yakınlarına düştüğü aktarıldı.