Olayın görüntülerini sosyal medyadan canlı paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, ısrarına rağmen çocuklarını ona vermeyen, Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla’ suçladı. Bu sözlere sinirlenen anne ünlü oyuncunun suratına yumruk attı.
1 Ekim 2018 09:33
Mülteci aile, Lindsay Lohan'ı dövdü
Türkiye ziyaretleriyle de gündeme gelen ABD’li yıldız Lindsay Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği mülteci bir ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif edince yumruk yedi.
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