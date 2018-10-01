'Dünyaya yolsuzluğa yayma' idamı!

İran yolsuzluk yaptığı belirlenen 3 kişiyi idam edecek.

BBC - İran medyası, ülkedeki yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için geçen ay kurulan özel mahkemenin, yolsuzluktan suçlu bulunan üç kişiyi idama mahkum ettiğini duyurdu.

Mahkeme 32 sanığa daha 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi.

DÜNYAYA YOLSUZLUĞU YAYMA

İran devlet televizyonu, İran yargı sözcüsü Golam-Hüseyin Mohseni-Ejei'nin 3 sanığın "dünyada yolsuzluğu yayma" suçundan idam cezasına çarptırıldığını açıkladığını duyurdu.

Sanıkların idam cezalarını Yüksek Mahkeme'de temyize götürme hakkı bulunuyor.

Özel mahkemeler, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "dış güçlerin ekonomik savaşına karşı hızlı ve adil bir hukuki adım atılması" çağrısında bulunması ardından kurulmuştu.

İran riyali Nisan ayından bu yana yüzde 70 değer kaybetti. Ülkedeki ekonomik sıkıntılar, sokakta da protestolara neden oluyor.