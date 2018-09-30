Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı bin 203'e çıktı.
30 Eylül 2018 19:32
Endonezya'da felaket! Ölü sayısı artıyor
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı bin 203'e çıktı.
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