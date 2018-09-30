30 Eylül 2018 18:58

Trami tayfunu hayatı felç etti

Trami tayfunu hayatı felç etti
Japonya'yı etkisi altına alan Trami tayfunu nedeniyle ulaşım seferleri askıya alınırken, 82 kişi yaralandı.
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Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Wakayama bölgesine ulaşan Trami tayfununun ülkenin doğu ve kuzey kesimlerine ilerlediğini belirtti, yüksek dalgalar, fırtına ve yağmur konusunda uyarıda bulundu.

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