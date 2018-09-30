Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Wakayama bölgesine ulaşan Trami tayfununun ülkenin doğu ve kuzey kesimlerine ilerlediğini belirtti, yüksek dalgalar, fırtına ve yağmur konusunda uyarıda bulundu.
30 Eylül 2018 18:58
Trami tayfunu hayatı felç etti
Japonya'yı etkisi altına alan Trami tayfunu nedeniyle ulaşım seferleri askıya alınırken, 82 kişi yaralandı.
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