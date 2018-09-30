Kasırga Yunanistan'ı vurdu! Kentler sular altında...

Türkiye’de son birkaç gündür gündem, Ege ve Marmara bölgesini vuracağı iddia edilen kasırga… Türk yetkililer peş peşe açıklamalarda bulunurken Yunanistan “Medicane” isimli fırtınayı yaşıyor. Dün akşam saatlerinde Yunanistan’ın sahil bölgelerini vuran tropikal fırtına bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış ve sert rüzgar dolayısıyla başta başkent Atina ve çevre bölgeler olmak üzere birçok noktada elektriklerin kesildiği açıklandı. Yetkililer, sağanak yağış dolayısıyla deniz ve hava trafiğinin olumsuz etkilendiğini açıkladı. Yunan yetkililer ağaçların devrilerek elektrik tellerini ve direklerini yıktığını açıklarken çok sayıda itfaiye eri, bölgede mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Reuters haber ajansının son dakika şeklinde geçtiği haberde, çok sayıda insanın fırtına ve su baskını sebebiyle evlerinde mahsur kaldığı aktarıldı. Bölge valisi Petros Tatoulis, çok sayıda tarlanın da sular altında kaldığını aktarırken, “Bu aşırı hava durumunun yan etkilerine rağmen Mora Yarımadası dayanıyor” açıklamasını yaptı. Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü bölgede yerel makamlar, bölgede yaşayanların önlemlerini almaları ve gerekli durumlar haricinde dışarı çıkmamaları konusunda çağrı yaptı.